Buontempo: Mollicone (Fd'I), fu simbolo passione per la politica

- Dieci anni fa "veniva a mancare Teodoro Buontempo. Teodoro Buontempo fu uomo pieno di vita, dalle molte sfaccettature. Fu uomo umile e pieno di generosità. Orfano di un operaio, morto cadendo dall'impalcatura su cui lavorava, con una madre a carico e un fratello minore. Buontempo non ha mai dimenticato la sua origine proletaria, la difficoltà di una vita da guadagnarsi giorno per giorno, ha tirato su con amore e dedizione, insieme a sua moglie Marina, dei figli stupendi. Ha scelto sempre il rischio rispetto alle certezze. Pedalava sul lungomare di Ostia - suo storico collegio elettorale - in bici, dormiva da ragazzo in una Fiat 500 pur di fare politica, pernottava nella sede del Fronte in via Sommacampagna e poi in quella della Federazione del Msi in piazza Cavour. Teodoro Buontempo fu prima di tutto un uomo popolare. Con i suoi comizi nelle periferie romane e nei tanti comuni della Provincia". Lo ha detto il presidente della commissione Cultura della Camera, deputato Federico Mollicone, in occasione della commemorazione in Aula di Teodoro Buontempo. "Lottava contro il disagio sociale per vera battaglia, e mai per propaganda - ha aggiunto il parlamentare -. Tutta la sua attività è stata rivolta ad un costante impegno per gli altri, per i più deboli, in una visione realmente popolare della politica. Nel 1996 organizzava pulmini per portare i giornalisti a visitare le case degli enti concesse a prezzi di comodo ai politici: 'Poi vi porto a vedere la mia ai Castelli, fuori Roma, costruita con le mie mani!'. Fu un innovatore. Comprese che bisognava dare alla politica nuove forme espressive e di organizzazione. Per questo promosse Radio alternativa e importanti esperienze metapolitiche, fu uno degli entusiasti organizzatori dei Campi Hobbit, che rinnovarono la destra giovani. Fu un vero ambientalista. Fu il primo direttore responsabile della rivista 'Per fare più verde', fondata da Paolo Colli. Fu in prima fila per la difesa del Pratone delle Valli a Conca d'Oro e poi per evitare la cementificazione di Tor Marancia, nel Parco dell'Appia antica. Fu un politico di razza. Nel 1993 nelle elezioni che avevano eletto Rutelli era risultato il consigliere missino più votato. Da presidente del Consiglio comunale aveva conquistato le pagine dei giornali nazionali con una maratona ostruzionistica contro Rutelli. Buontempo nella sala Giulio Cesare aveva parlato per 27 ore. Come? 'Proteggendo le corde vocali con un trucco contadino, una miscela di alici tritate e miele di mia invenzione, che ha fatto inorridire i miei colleghi, ma che era una mano santa per la voce...'. Si definiva 'conservatore, non bigotto'. Quest'Aula lo ricorda per i discorsi appassionati, le continue battaglie. Fu capace di coniugare partito e movimento, lotta e istituzioni, strappando la politica alle alchimie e agli artifizi lessicali, la libertà dalle lottizzazioni, legandola alle comunità di base. Ancora risuona il suo appello per un Giubileo degli umili alla vigilia di quello del 2000: per invitare Roma a cogliere quella opportunità per operare un riscatto delle sue condizioni più degradate. Poi la promozione dell'istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza; alla promozione di nuove norme per fronteggiare l'esigenza abitativa. Quella sua voce rauca scolpita da migliaia di sigarette. Per lo più chieste 'in prestito'. Non era alto, ma era un gigante. Intuito, velocità, passione. Non era amabile, ma amato. Quel soprannome affibbiatogli per disprezzo, diventò la sua forza. Non belava, ruggiva. Era lì, sulla porta di una radio a via Sommacampagna a insegnare agli altri l'avanguardia. Era lì nelle piazze a contrastare l'odio, con il sorriso di chi non ha paura. Era lì a far vincere la destra romana, preludio di vittorie più grandi. Era lì nelle periferie romane, tra gli ultimi. Era lì a difendere quella che riteneva essere la sua coerenza fino all'ultima campagna elettorale. Ora è lì - ha concluso Mollicone -, a chiedere un'altra sigaretta a San Pietro e a guardarci dall'alto in basso come meritiamo. Ciao Teodoro, piccolo grande uomo". (Rin)