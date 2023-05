Cina-Eritrea: Xi a omologo Afwerki, Pechino pronta ad approfondire fiducia e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina vuole consolidare la fiducia e la cooperazione a tutto campo con l'Eritrea, allo scopo di incentivare lo sviluppo del partenariato strategico. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping in un messaggio di congratulazioni indirizzato oggi all'omologo eritreo, Isaias Afwerki, in occasione del trentennale dell'istituzione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. A dispetto dei cambiamenti occorsi nel panorama internazionale, i rapporti tra Pechino e Asmara sono sempre stati "sinceri e amichevoli", nonché improntati alla tutela dei rispettivi interessi fondamentali, ha detto Xi. La Cina attribuisce grande importanza al progresso della cooperazione e intende cogliere questo 30mo anniversario come un'occasione per innalzare le relazioni a un nuovo livello, ha aggiunto. (segue) (Cip)