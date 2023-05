Cina-Eritrea: Xi a omologo Afwerki, Pechino pronta ad approfondire fiducia e cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Afwerki si è recato in visita ufficiale in Cina su invito di Xi dal 14 al 17 maggio, allo scopo di rinsaldare la cooperazione con la prima potenza asiatica, dopo l'elevazione delle relazioni bilaterali a partenariato strategico nel 2022. Quella a Pechino non è la prima visita del presidente di lunga data eritreo in Cina: l'ultima volta, però, era stato nel lontano 2006 per il terzo vertice del Forum sulla cooperazione Cina-Africa (Focac). Specie negli ultimi anni, Pechino e Asmara hanno rafforzato i loro già solidi legami, come dimostra il fatto che nel 2021 l'Eritrea ha aderito all'iniziativa Nuova via della seta, il maxi progetto infrastrutturale lanciato da Pechino nei Paesi in via di sviluppo. "La Cina è un'amica fidata dell'Eritrea e vuole rafforzare la cooperazione con Asmara soprattutto nel quadro dell'instabilità e delle incertezze che caratterizzano l'attuale panorama internazionale", ha dichiarato Xi al termine di un colloquio avuto il 15 maggio con Afwerki nella Grande sala del popolo, a conferma dei profondi legami che uniscono i due Paesi. Pechino, ha proseguito il leader cinese, considera le relazioni con Asmara "da una prospettiva a lungo termine" e considera il progresso del partenariato strategico "di grande importanza per il mantenimento della pace regionale, oltre che dell'equità e della giustizia internazionali". (segue) (Cip)