Cina-Eritrea: Xi a omologo Afwerki, Pechino pronta ad approfondire fiducia e cooperazione (3)

- La Cina "apprezza l'adesione dell'Eritrea a una politica estera indipendente, la sostiene fermamente nella ricerca di un percorso di sviluppo consono alle sue condizioni nazionali, nonché nella tutela della sua sovranità, della sua sicurezza e dei suoi interessi di sviluppo", ha aggiunto Xi, riaffermando "risoluta opposizione" alle ingerenze esterne negli affari dello Stato africano. La Cina è dunque disposta ad approfondire gli scambi a tutto campo con l'Eritrea, soprattutto nel settore delle infrastrutture, delle attività estrattive, delle telecomunicazioni e dell'agricoltura, non trascurando un rafforzamento degli scambi lungo la Nuova via della seta utile a "instaurare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e a perseguire lo sviluppo comune". La "profonda amicizia" che lega i due Paesi è stata inoltre testimoniata dall'assistenza garantita da Asmara nel processo di evacuazione dei cittadini cinesi dal Sudan, ha aggiunto Xi, secondo cui il rispetto, l'assistenza e la comprensione reciproca continueranno a essere la spina dorsale delle relazioni Cina-Africa, "a dispetto dei cambiamenti nel panorama internazionale. L'Africa è una terra di grandi promesse. Nell'attuale contesto (internazionale), quanto mai prima la Cina e il Continente devono rafforzare la solidarietà e la cooperazione per superare insieme le difficoltà. La Cina è dunque disposta a cooperare per portare avanti la tradizionale amicizia con l'Africa, consolidare la fiducia strategica reciproca, garantire al Continente nuove opportunità nell'ambito dello sviluppo di alta qualità e della modernizzazione in stile cinese intrapresi dalla prima potenza asiatica e promuovere a fondo la cooperazione bilaterale" per costruire una comunità dal futuro condiviso, ha concluso Xi. (segue) (Cip)