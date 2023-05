Cina-Eritrea: Xi a omologo Afwerki, Pechino pronta ad approfondire fiducia e cooperazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La volontà di rafforzare le relazioni è stata ribadita anche dal premier cinese, Li Qiang, che nel colloquio con Afwerki ha auspicato che Asmara e Pechino possano "approfondire la cooperazione reciprocamente vantaggiosa per tutti e arricchire continuamente la loro partnership strategica". Da parte sua, Afwerki ha sostenuto che "i contributi forniti dalla Repubblica popolare cinese per trasformare l'ordine mondiale in un rapporto più giusto ed equo tra le persone e le nazioni causeranno sicuramente sfide globali e trasformeranno i sistemi che abbiamo". La visita di Afwerki a Pechino segue il viaggio effettuato a gennaio ad Asmara dal ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. In quell'occasione Lavrov era stato accolto personalmente dal presidente eritreo, al quale aveva espresso la sua richiesta di sostegno internazionale nel quadro della guerra avviata in Ucraina. Il dialogo si era quindi incentrato sul rafforzamento dei legami bilaterali fra Russia ed Eritrea nei settori dell'energia, dell'estrazione mineraria, della tecnologia dell'informazione, dell'istruzione e della sanità. Occorre ricordare, in tal senso, che l'Eritrea è stato l'unico Paese africano – e uno dei cinque a livello globale insieme a Russia, Bielorussia, Corea del Nord e Siria – a votare contro la risoluzione Onu di condanna dell'invasione dell'Ucraina. (segue) (Cip)