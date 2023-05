Cina-Eritrea: Xi a omologo Afwerki, Pechino pronta ad approfondire fiducia e cooperazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra i motivi di interesse che l'Eritrea presenta per la Cina c'è senza dubbio quello legato alla sua posizione geografica: affacciata sul Mar Rosso e con un accesso a nord verso il canale di Suez e l'Europa, a sud-est sul Golfo Persico e l'Oceano Indiano, l'Eritrea confina inoltre con Gibuti, Paese dove la Cina ha aperto nel 2017 la sua prima base militare all'estero. Il Paese africano – uno dei più chiusi al mondo, in cui l'unico partito politico legalmente presente è il Fronte popolare per la democrazia e la giustizia (Pfdj) del presidente Afwerki, benché la Costituzione preveda un sistema multipartitico – ha firmato un protocollo d'intesa con la Cina per aderire alla Nuova via della seta il 25 novembre 2021. La Cina investe da tempo in Eritrea e alla fine del 2019 la China Shanghai Corporation per la cooperazione economica e tecnologica estera (Sfeco) ha iniziato la costruzione di una parte della strada di 500 chilometri che collega i porti eritrei di Massaua e Assab, entrambi dotati di zone economiche speciali. Tuttavia, l'Eritrea non è ancora membro dell'Accordo di libero scambio continentale africano (AfCfta), entrato in vigore nel 2021 e che da allora ha eliminato le tariffe di frontiera tra tutti gli altri Paesi africani, sebbene ci si può aspettare che questo cambi con la crescente influenza cinese. Le esportazioni cinesi verso l'Eritrea sono state di soli 71 milioni di dollari nel 2020 e le esportazioni eritree trascurabili, in parte a causa del conflitto etiope. Tuttavia, il Paese conserva la sua importanza strategica sul Mar Rosso. (Cip)