Tunisia: Banca africana di sviluppo prevede crescita del 2,3 per cento per il 2023 e 2024

- La Banca africana di sviluppo prevede che il tasso di crescita del prodotto interno lordo della Tunisia raggiunga il 2,3 per cento nel 2023 e nel 2024. È quanto emerge dal rapporto sulle prospettive economiche dell'Africa 2023 presentato oggi pomeriggio alle riunioni annuali del gruppo bancario continentale a Sharm el Sheikh, in Egitto. Da notare che il tasso di crescita del prodotto interno lordo della Tunisia è stimato al 2,4 per cento nel 2022. La Banca africana prevede che l'inflazione si attesti all'8 per cento nell'anno in corso, in calo rispetto a un tasso dell'8,3 per cento nel 2022, registrato dall'Istituto nazionale di statistica tunisino. La Banca africana di sviluppo ha infine indicato che il saldo delle partite correnti tunisine registrerà un deficit di circa il 5,9 per cento nel 2023. (Tut)