Bosnia: ministro Esteri croato, entro prossimo anno Sarajevo potrebbe aprire negoziati adesione Ue

- La Bosnia Erzegovina potrebbe aprire i negoziati per l'adesione all'Unione europea entro il prossimo anno. Lo ha affermato il ministro degli Esteri croato Gordan Grlic Radman in visita oggi a Sarajevo, ripreso dalla stampa locale. Grlic Radman, non prima di aver ribadito che Zagabria "è un convinto sostenitore della prospettiva europea della Bosnia Erzegovina", ha affermato di ritenere che il Paese balcanico possa aprire i negoziati per l'adesione all'Ue il prossimo anno. "Fa parte della nostra strategia nazionale, che si basa sulla stabilità dell'intera regione", ha aggiunto. Pertanto la Croazia "farà tutto il possibile" per aiutare la Bosnia Erzegovina a soddisfare i criteri stabiliti per l'adesione all'Ue offrendo a essa e ad altri Paesi della regione "esperienze relativamente fresche e rilevanti dal processo di adesione", ha detto il ministro croato. Grlic Radman ha aggiunto che la Croazia, dopo aver assunto la presidenza del Consiglio Adriatico-Ionico, utilizzerà tale posizione per "proseguire con successo il processo negoziale con l'obiettivo di accelerare l'integrazione europea".(Seb)