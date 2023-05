Eurasia: Putin, Pil dell'Unione economica diminuito dell'1,6 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il Prodotto interno lordo dell'Unione economica eurasiatica (Uee) è diminuito solo dell'1,6 per cento nonostante la crisi economica globale. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo nel corso di un forum dell'Uee in corso a Mosca. "Nonostante la crisi su larga scala dell'economia e del commercio globale, i considerevoli rischi geopolitici e il fattore di incertezza, il Pil totale dell'Unione economica eurasiatica nel 2022 è diminuito solo dell'1,6 per cento, nonostante che alcuni esperti (occidentali) abbiano previsto uno scenario completamente diverso, uno scenario di crollo (economico)", ha osservato Putin. (Rum)