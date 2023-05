Energia: ministro Esteri Ungheria, forniture gas dall’Azerbaigian partiranno quest’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forniture di gas naturale dall’Azerbaigian all’Ungheria inizieranno quest’anno. Lo ha detto il ministro degli Esteri magiaro, Peter Szijjarto, in visita in Moldova. Il volume iniziale sarà limitato ma aprirà la strada per un contratto a lungo termine, ha spiegato il ministro. Lo sviluppo dell’infrastruttura energetica nell’Europa sudorientale è cruciale e sono necessari finanziamento da parte dell’Unione europea, ha affermato Szijjarto. Il gas dall’Azerbaigian, ha aggiunto, è l’alternativa più realistica per l’Ungheria e la Moldova in termini di sicurezza degli approvvigionamenti. (Rob)