Maltempo: De Cristofaro (Avs), priorità legge su clima e consumo suolo

- Il ministro Musumeci "ha elencato le varie misure previste dal nuovo decreto e appena arriverà alle camere ne discuteremo e se sarà opportuno lo sosterremo. A nome di Alleanza Verdi e Sinistra esprimo il cordoglio per le vittime e un ringraziamento agli angeli del fango, spesso ragazzi e ragazze, la meglio gioventù, che in questi giorni stanno spalando. Ma soprattutto voglio ringraziare le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e la protezione civile. Il Parlamento non può essere chiamato a discutere solo dopo che il disastro si è prodotto, dovrebbe invece ragionare sulle cause, sui nodi strutturali, cercare delle soluzioni per prevenire i disastri e naturalmente limitarli". Lo afferma il capogruppo dell'alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato. "Fino al 1950 in Italia si registravano 5 eventi all'anno e oggi questi eventi sono diventati 100 anno, mentre le aree edificate erano il 2 per cento e oggi l'8 per cento - prosegue il parlamentare -. Il ministro Musumeci cita al Senato i cambiamenti climatici, ma non alla Camera. Musumeci spaccia un impegno del governo che allo stato non si vede. Non mi risulta che ci sia all'ordine del giorno, come chiediamo da tempo, una legge sul clima o una legge sul consumo di suolo. Mentre abbiamo visto il governo impegnato sui rave, sull'abolizione della protezione speciale, sul ponte sullo stretto di Messina. Niente sul clima o sul consumo di suolo. Vanno considerati i cambiamenti climatici per quello che sono: una minaccia per tutti noi e per il pianeta. Se i cambiamenti climatici sono all'origine del moltiplicarsi dei disastri naturali, il consumo dissennato e vorace del suolo moltiplica gli effetti devastanti. Ed è gravissimo additare come responsabile di questa situazione il fantomatico partito ambientalista del no, che ogni volta viene tirato in ballo in maniera propagandistica e strumentale. Il partito del no non è al governo oggi e non c'era nemmeno prima. Spetta però a questo governo scegliere quale strada percorrere e I primi segnali non mi sembrano per nulla rassicuranti. Oggi - conclude De Cristofaro - il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici è la priorità". (Rin)