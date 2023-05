Abruzzo: consigliere De Renzis abbandona Lega e approda al gruppo Misto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Ho protocollato questa mattina le mie dimissioni dal gruppo consiliare della Lega alla regione Abruzzo. A partire da oggi entro ufficialmente nel gruppo Misto attraverso il quale continuerò la mia attività politica e amministrativa di pieno sostegno al governo Marsilio e all'intera maggioranza. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Luca De Renzis. “Alla Lega, al suo leader Matteo Salvini, al Coordinatore regionale l'onorevole D'Eramo, ai colleghi nell'Assise regionale rivolgo il mio ringraziamento per la collaborazione e per il cammino fin qui percorso insieme, cammino che proseguirà nell'interesse esclusivo della nostra regione e dei cittadini". "L'uscita dalla Lega - ha puntualizzato il consigliere De Renzis - rappresenta semplicemente la crescita di uomo e di rappresentante delle Istituzioni che, nel corso degli ultimi quattro anni, ha maturato progetti e obiettivi che richiedono un proprio itinerario, sempre nel rispetto di quelli che comunque restano valori e prospettive comuni. Ci aspetta un anno di grande lavoro e grandi target da centrare e che impongono attenzione, solidità e rigore e con il governo Marsilio riusciremo sicuramente a cogliere tutte le occasioni possibili". (Gru)