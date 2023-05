Veneto: assessore Lavoro, Rigoni Asiago ha creato basi per attrattività giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rigoni di Asiago è un'azienda che con le sue scelte improntate all'etica e responsabilità sociale ha saputo creare le basi per l'attrattività dei giovani nell'altopiano di Asiago, creando economia e invitando a restare in questo territorio, valorizzandone il potenziale e consegnando alle nuove generazioni i valori della sostenibilità, dell'appartenenza al territorio, del rispetto della natura, della solidarietà". Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale veneta al Lavoro, Istruzione e Formazione, in occasione delle celebrazioni per i 100 anni dell'azienda Rigoni d'Asiago. "La scelta dell'azienda, guidata da una famiglia di imprenditori illuminati, di dare un contributo alle scuole, da quelle dell'infanzia agli istituti superiori, è l'ulteriore dimostrazione dell'impegno concreto di Rigoni di Asiago per la comunità di questo territorio e per i nostri giovani - ha aggiunto Donazzan -. Vorrei esprimere un plauso per gli investimenti fatti guardando sempre al futuro, a partire dal bio-distretto dell'Altopiano". Per l'occasione, il ministero delle Imprese e del made in Italy ha creato un francobollo per celebrare la ricorrenza. (Rev)