Industria: Urso, in preparazione legge per sfruttare materie prime critiche

24 luglio 2021

- Stiamo preparando una legge per lo sfruttamento delle materie prime critiche. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, alla presentazione del rapporto “Materie prime critiche e produzioni industriali italiane. Le opportunità derivanti dall’economia circolare”, realizzato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Iren. Urso ha spiegato che la legge sarà coordinata con la normativa europea e che consentirà all’Italia anche di “estrarre e lavorare materie prime critiche nel nostro Paese”. Un primo anticipo della legislazione su questo tema sarà già presente nella legge sul made in Italy che a breve verrà presentata al Consiglio dei ministri. (Rin)