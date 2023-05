Usa: elezioni 2024, Nikki Haley parteciperà ad evento in diretta sulla “Cnn” il 4 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite, Nikki Haley, candidata alle elezioni presidenziali del 2024 per il Partito repubblicano, parteciperà ad un evento in diretta trasmesso dall’emittente “Cnn” in Iowa. L’intervista, in programma alle ore 20 locali del 4 giugno (le 2 della mattina italiana del giorno successivo), sarà moderata dal conduttore televisivo Jake Tapper. La donna ha servito anche come governatrice della Carolina del Sud, e alle primarie repubblicane si dovrà confrontare con l’ex presidente Donald Trump; il governatore della Florida, Ron DeSantis, il quale annuncerà stasera la sua campagna elettorale; il senatore Tim Scott, anche lui della Carolina del Sud; l’ex governatore dell’Arkansas, Asa Hutchinson; l’imprenditore Vivek Ramaswamy; e il giornalista radiofonico Larry Elder. (Was)