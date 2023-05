Sanità: Fedriga, dedicare più attenzione a terapia dolore e cure palliative, nessuno sarà lasciato solo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra le lezioni che la pandemia ci ha impartito, rientra sicuramente l’esigenza di dedicare un’attenzione maggiore alla terapia del dolore e alle cure palliative. “Non lasciamo nessuno solo nel tunnel della malattia”. Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, in occasione della conferenza stampa di presentazione della 22ma edizione della Giornata nazionale del Sollievo. “L’impegno che possiamo assumere oggi come Regioni e, mi sento di dire, insieme al ministero della Salute, è quello di fare il possibile per implementare e completare l’attuazione alla legge 38/2010 e dare contenuti e gambe alla riforma della medicina territoriale, per migliorare in particolare i servizi sanitari rivolti alle terapie del dolore e alle cure palliative”, ha aggiunto Fedriga, sottolineando come il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenti “un’occasione unica per il rilancio del Paese e per consentire di acquisire quelle riforme non più rinviabili”. “Non posso negare che resti ancora molto da fare per assicurare a tutti e in maniera uniforme in tutte le aree del nostro Paese l’accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative e che non bisogna abbassare la guardia o ritenersi soddisfatti per i risultati raggiunti, ma al contrario occorre rimboccarsi le maniche e lavorare tutti insieme per superare le criticità”, ha concluso il presidente della Conferenza delle Regioni. (Rin)