Cultura: con "Circo Max" Pezzali torna a Roma, a bordo dell'Harley è di nuovo "In questa città"

- Anno 2020. Roma deserta, la vita reale che trasloca nel virtuale: il lavoro agile, la spesa online, Milano che sembra sempre un passo più avanti per innovazione tecnologica. Uscito a dicembre del 2019, il singolo di Max Pezzali "In questa città", inizia a rimbalzare sui telefoni cellulari dei romani durante i giorni della prima serrata. È così che l'artista lombardo suggella il suo rapporto d'amore con la Capitale: "Il tappo sulla tangenziale" ma pure "l'amico cinghiale che non è un soprannome, è proprio l'animale" diventano virali sul web. Assieme a quel "qualcosa" che "in questa città non ti fa mai sentire solo" e ti sussurra "nell'orecchio che si aggiusterà, se no anche sti ca...". Sulle note di quel ricordo è tornato oggi nella Capitale, a bordo della sua Harley Davidson, la celebre voce degli 883. Il 2 settembre per il suo concerto il Circo Massimo si trasformerà nel "Circo Max" e già fervono i preparativi. Sarà l'unica esibizione all'aperto di tutto il tour. “Per me il Circo Massimo, con questo evento Circo Max, è un’emozione pazzesca. Arrivare a cantare in un posto del genere è un punto di arrivo in una carriera, e uno di quei motivi per cui uno potrebbe smettere di cantare il giorno dopo”, ha detto Pezzali, dopo un giro sulla Terrazza del Campidoglio, dalla quale ha osservato il panorama mozzafiato e ha commentato: "Questa è la vista più bella di Roma". (segue) (Rer)