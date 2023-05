Cultura: con "Circo Max" Pezzali torna a Roma, a bordo dell'Harley è di nuovo "In questa città" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Ho un affetto particolare per questa città, ci ho vissuto, la amo follemente: è una sorta di ritorno a casa - ha raccontato l'artista -. Il Gianicolo è uno dei luoghi per me fondamentali, è il posto in cui sono spesso andato a confrontarmi con me stesso. C'è molta simbologia e liturgia al Gianicolo. Quando sei lì sopra ti senti nulla nei confronti della vastità della città, a volte serve". Pezzali quindi ha visitato Palazzo Senatorio, una stretta di mano con il sindaco Roberto Gualtieri e poi la presentazione del concerto in Aula Giulio Cesare. Ad accoglierlo e accompagnarlo è stato l'assessore capitolino ai Grandi eventi, Alessandro Onorato, che non ha perso occasione per rispolverare l'ironia romana: "Non è scontato che una persona di Pavia possa innamorarsi perdutamente non solo della bellezza, ma anche della complessità di Roma", ha detto riferendosi alle molte problematiche della Capitale. E poi uno scatto d'orgoglio: "Roma nel 2022 - ha spiegato Onorato - è tornata a essere finalmente la prima città d’Italia per biglietti venduti, battendo Milano dopo 11 anni con 2 milioni di biglietti venduti". Il concerto del 2 settembre al Circo Massimo sarà una grande festa. Sul palco insieme a Pezzali si alterneranno molti artisti: Deejay Time, Articolo 31, Paola e Chiara, Colapesce Dimartino, San Giovanni e altri. "Sarà un modo per stare insieme dal pomeriggio fino a serata inoltrata a cantare e divertirsi tutti insieme. Sarà la giusta chiusura dell’estate e di un anno straordinario per me dal punto di vista professionale”, ha osservato Pezzali. (Rer)