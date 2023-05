Kosovo: capo missione Eulex, governo eviti escalation delle tensioni nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della missione Ue sullo Stato di diritto in Kosovo (Eulex), Lars-Gunnar Wigemark, ha fatto appello al governo di Pristina affinché prosegua il dialogo con la Serbia ed eviti qualsiasi potenziale escalation delle tensioni nel nord a maggioranza serba. In un’intervista all’emittente “Rtv21”, Wigemark ha definito la situazione nel nord “fragile”. Il capo missione non ha poi confermato le voci di stampa secondo cui il ministero dell’Interno di Belgrado avrebbe aperto un ufficio nel nord del Kosovo. "Non abbiamo notato alcun cambiamento negli ultimi due giorni e non possiamo confermare nessuno di questi rapporti che parlano di nuovi uffici della polizia serba", ha detto.(Alt)