Maltempo: Musumeci, autocertificazione danni per sospensione rate mutui

- "È previsto anche che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subìto, abbiano diritto di chiedere agli istituti di credito bancari, comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei mutui medesimi, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale". Lo ha spiegato in Senato Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, nel corso della sua informativa sull'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. (Rin)