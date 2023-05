Roma: Celli, racconti emozionanti alle Torri per una coscienza antimafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Teatro di Tor Bella Monaca oggi "istituzioni, scuole, forze dell'ordine e cittadini si sono ritrovati in occasione della Giornata della Legalità. Con il sindaco Roberto Gualtieri, il presidente del Municipio VI, Nicola Franco, e altre cariche delle Stato, abbiamo coinvolto i più giovani, studenti degli istituti comprensivi Morvillo, Villaggio Prenestino e Giuseppe Impastato. È stato emozionante ascoltare il racconto degli uomini della scorta di Giovanni Falcone, superstiti della strage di Capaci avvenuta il 23 maggio 1992, e il ricordo delle vittime di quel terribile attentato". Lo scrive sui social la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. "Facevano parte della squadra 'Falcone Quarto Savona 15'. Uomini dello Stato che hanno onorato il loro impegno fino in fondo. Lo abbiamo raccontato, perché deve essere costante e deciso il lavoro per affermare la legalità, ogni giorno. Contro le mafie per costruire una coscienza antimafia ed essere liberi. Come recitava uno striscione donato dagli alunni delle scuole,: Insieme siamo più forti. No alle mafie". (Rer)