- "Benché 15 corpi siano tati recuperati, pare che la morte del 15mo non sia strettamente legata all'evento alluvionale". Lo ha detto in Senato Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, nel corso della sua informativa sull'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna.(Rin)