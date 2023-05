Spagna: socialisti chiedono a cittadini "di difendere i servizi pubblici" alle elezioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ha lanciato oggi un nuovo video, l'ultimo della campagna elettorale per le elezioni regionali e comunali del 28 maggio prossimo, in cui si invitano i cittadini a "difendere alle urne" i servizi pubblici come la sanità, l'istruzione e le pensioni. Nel video si citano come esempio alcune delle misure approvate dal governo di Pedro Sanchez, come l'aumento del salario minimo, le politiche abitative e la gestione dell'economia. "Il 28 maggio difendete il nostro Stato sociale alle urne. Difendete la nostra assistenza sanitaria pubblica contro chi vuole trasformarla in privata", si sottolinea in uno degli slogan. "È arrivato il momento di dire forte e chiaro che non lasceremo che questo Paese retroceda in termini di diritti e libertà", si sottolinea in un altro passaggio prima di chiedere ai cittadini di votare per il Psoe. (Spm)