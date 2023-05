Emilia Romagna: Sala, polizia locale manderà agenti a Faenza, giusto aiutare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo i volontari della Città metropolitana che sono lì e abbiamo anche dei volontari del Comune e la Polizia locale manderà dei vigili a Faenza. È giusto dare una mano, lo facciamo sempre ed in questo caso più che mai. Cercheremo di incoraggiare chi sta lavorando”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine del consiglio della città metropolitana di Milano durante il quale si è collegato in streaming con uno dei volontari della protezione civile milanese che gli ha raccontato la situazione sul territorio, dalla preoccupazione per le nuove piogge previste in serata alla giornata quotidiana di chi è impegnato a cercare di aiutare i cittadini colpiti dalla calamità.(Rem)