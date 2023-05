© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte delle idrovore "abbiamo accettato le offerte arrivate da Slovacchia, Slovenia e Francia". Lo ha detto in Senato Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, nel corso della sua informativa sull'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. Il modulo francese è in direzione di "Ravenna preceduto da un team di ricognizione", ha chiarito il ministro. (Rin)