Sanità: Asl Viterbo, ciclo di incontri informativi del centro di prevenzione e cura del tabagismo

- In occasione della Giornata mondiale senza tabacco promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità, che si celebra ogni anno il 31 maggio, il Centro di prevenzione e cura del tabagismo della Asl di Viterbo ha organizzato una serie di incontri, con specifici target di popolazione, al fine di informare i cittadini sui rischi derivanti dal fumo attivo e passivo, nonché sulle strategie utili per uscire dalla dipendenza da nicotina. In ultimo, per orientare circa i servizi attivi presso l'azienda sanitaria. Il primo incontro si è svolto ieri presso la casa Circondariale Mammagialla. L'iniziativa, realizzata con il supporto del Tavolo paritetico, condiviso tra la Asl di Viterbo e l'Istituto penitenziario viterbese, ha riscosso grande interesse da parte dei cittadini detenuti che hanno partecipato attivamente alla discussione, sottoponendo all'attenzione degli esperti presenti domande sia su temi generali che collegate a consigli pratici da poter seguire nella vita quotidiana. Tra gli argomenti trattati anche i pro e contro dell'utilizzo dei nuovi dispositivi in commercio a combustione fredda. Quello di ieri è stato il secondo incontro di una serie di appuntamenti formativi/informativi programmati dalla Asl, con il patrocinio della Direzione dell'istituto, su temi quali la prevenzione e la salute collettiva. (segue) (Com)