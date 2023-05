Sanità: Asl Viterbo, ciclo di incontri informativi del centro di prevenzione e cura del tabagismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ambito quanto mai importante in un contesto di convivenza chiuso come quello del carcere. Il primo ha riguardato gli screening oncologici e le malattie trasmissibili. Seguiranno ulteriori iniziative a partire da settembre, almeno una al mese, su temi quali le misure igieniche fondamentali per evitare la trasmissione di malattie, la sana alimentazione e le basi di primo soccorso. Questa mattina, invece, presso la struttura sanitaria Andosilla di Civita Castellana si è svolto il primo dei due incontri dal titolo "Ospedale senza fumo": progetto che si pone l'obiettivo di aumentare le conoscenze sul tabagismo, sugli effetti del fumo attivo e passivo e sul ruolo del tabacco nell'insorgenza delle patologie d'organo, con lo scopo di favorire la cessazione del fumo e attuare il minimal advice e il counseling breve. Il progetto, che si inserisce nei programmi di promozione della salute della Asl viterbese, intende avviare il percorso "aziende libere dal fumo", attraverso l'adozione di adeguate "no smoking policies", per promuovere la cessazione del fumo, sia nel personale ospedaliero che nei pazienti ricoverati. Prossimo appuntamento con "Ospedale senza fumo", venerdì 16 giugno presso l'ospedale di Tarquinia. L'incontro vedrà anche la presenza del commissario straordinario della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi. (Com)