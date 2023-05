Iraq: in programma a giugno la visita ufficiale dell’emiro del Qatar a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ in programma per il prossimo giugno la visita ufficiale dell’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, a Baghdad, in Iraq. Lo ha riferito una “fonte governativa ben informata”, all’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. Nel corso della sua visita a Baghdad, definita “importante” dalla stessa fonte, Al Thani incontrerà il presidente della Repubblica, Abdul Latif Rashid, il primo ministro, Mohammed Shia al Sudani, e il presidente del Parlamento, Mohammed al Halbousi. Sono previsti, inoltre, incontri con “dirigenti politici iracheni”. Tra i temi trattati, particolare risonanza verrà data ai settori del commercio, degli investimenti e della cooperazione in materia di sicurezza. Ieri, durante il Qatar Economic Forum, il ministro del Petrolio iracheno, Hayan Abdel Ghani al Sawad, aveva annunciato di aver avuto un colloquio con il ministro degli Affari energetici del Qatar, Saad bin Sherida al Kaabi. Dal colloquio, secondo Al Sawad, era emerso l’interesse di Doha a investire in Iraq per diversi progetti del settore energetico, in particolare per la ricerca di petrolio e di gas. (Irb)