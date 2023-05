Speciale scuola: Corno d'Africa, Unicef, oltre 7 milioni di bambini malnutriti in Etiopia, Kenya e Somalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di sette milioni di bambini al di sotto dei cinque anni nel Corno d'Africa sono malnutriti e necessitano di un supporto nutrizionale urgente, e oltre 1,9 milioni di bambini rischiano di morire a causa di una grave malnutrizione. Lo denuncia in una nota il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), secondo cui i bambini stanno vivendo una crisi di larga scala senza precedenti dovuta a fame, sfollamento, scarsità d'acqua e insicurezza mentre la regione esce da una delle peggiori siccità degli ultimi 40 anni, le comunità vulnerabili hanno perso bestiame, raccolti e interi mezzi di sussistenza negli ultimi tre anni di mancate piogge. "La crisi nel Corno d'Africa è stata devastante per i bambini", ha dichiarato Mohamed Fall, direttore regionale dell'Unicef per l'Africa orientale e meridionale. "Negli ultimi tre anni, le comunità sono state costrette a ricorrere a misure estreme per sopravvivere, con milioni di bambini e famiglie che hanno lasciato le loro case per pura disperazione alla ricerca di cibo e acqua. Questa crisi ha privato i bambini di ciò che è essenziale per l'infanzia: avere abbastanza da mangiare, una casa, acqua sicura e andare a scuola", ha aggiunto. (Com)