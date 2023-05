© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la scuola, “c’è un fondo da 20 milioni per la continuità didattica e la facoltà al ministro dell’Istruzione di lavorare con una certa flessibilità per l’adempimento degli esami di maturità in base alla necessità degli istituti coinvolti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del Cdm per fronteggiare l’emergenza maltempo. (Rin)