Speciale scuola: Brescia, Beduschi, ex cava Castrezzato diventa bacino per irrigare e difendere da piene

- L'installazione di un impianto di sollevamento consente invece di riportare nella Roggia le riserve stoccate, in particolare durante la stagione irrigua, andando a beneficio di un comparto di oltre 1.500 ettari e con la possibilità di prefigurare la nascita di un distretto in cui sperimentare nuove tecniche d'irrigazione. "Questa realizzazione - prosegue l'assessore Beduschi - rappresenta un caso scuola che vorremmo applicare sempre di più sui territori, naturalmente adattando i progetti alle situazioni specifiche. L'utilizzo virtuoso delle cave dismesse come bacini di accumulo delle acque rappresenta infatti uno degli strumenti possibili per migliorare la capacità di gestire l'acqua a beneficio dell'agricoltura, così come di trattenerla in casi emergenziali, purtroppo come sappiamo sempre più all'ordine del giorno. "Un ringraziamento - conclude l'assessore - al Consorzio di Bonifica Oglio Mella, che ha dimostrato ancora una volta il ruolo centrale del sistema delle bonifiche in Lombardia, che sarà chiamato sempre di più a migliorare la gestione di un bene prezioso". (Com)