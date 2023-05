Trasporti: Faisa Cisal, fondi nazionali insufficienti a garantire servizio adeguato Lazio e Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accogliamo con favore le dichiarazioni rilasciate alla stampa dall'assessore regionali ai Trasporti Fabrizio Ghera in merito al delicato tema della redistribuzione del Fondo Nazionale del Tpl. Nel congresso regionale della Faisa - Cisal, celebrato poche settimane fa, abbiamo ribadito, anche alla presenza delle istituzioni invitate, quanto questa situazione non sia più sostenibile per il Lazio e per la Capitale. Lo dichiarano in una nota il segretario regionale Faisa - Cisal Gianluca Donati e il segretario provinciale di Roma Antonio Cannone. "Lavoratori, utenti e aziende stanno pagando i conti degli esigui fondi nazionali per il Tpl. Il mancato adeguamento finanziario del settore negli anni, che tra l'altro non è neanche indicizzato, ha provocato un depauperamento economico ed industriale del settore a danno del personale e dei cittadini. Esprimiamo la nostra soddisfazione per la decisione presa dalla Regione Lazio di ascoltare il nostro grido di allarme che forse troppe volte è rimasto inascoltato. Sottolineiamo, peraltro, l'importanza di questo territorio che abbraccia la Capitale d'Italia. Speriamo che questa possa essere l'inizio di una nuova fase e che, soprattutto, venga dato seguito a questi buoni proposti. La Faisa - Cisal sarà sempre pronta a collaborare", concludono. (Com)