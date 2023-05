Lituania: Macron, Francia impegnata per sicurezza e stabilità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia è impegnata in modo "fermo" e "determinato" per la sicurezza e la stabilità della Lituania e della regione baltica. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante una dichiarazione congiunta tenuta al fianco dell'omologo lituano Gitanas Nauseda prima di un pranzo di lavoro. Secondo quanto riferito dall'Eliseo, l'incontro sarà orientato soprattutto sulla preparazione del summit della Nato previsto a Vilnius per l'11 e il 12 luglio prossimi, e di quello della Comunità politica europea che si terrà il primo giugno a Chisinau. "Evocheremo il tema della difesa aerea e antimissilistica", ha affermato Macron, spiegando che al centro dei colloqui ci sarà anche il sostegno all'Ucraina. "Abbiamo bisogno di un'Europa più forte, di un'Europa che riduca le sue dipendenze critiche, di un'Europa indipendente in materia energetica e capace di agire in modo più efficace", ha affermato Macron. (Frp)