Qatar-Paraguay: emiro riceve presidente Mario Abdo Benitez

- Il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, è stato ricevuto a Doha dall’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani. "Sono stato ricevuto da Sua altezza lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, Emiro dello Stato del Qatar. Abbiamo discusso delle relazioni fraterne che ci uniscono e abbiamo presentato le opportunità d'affari esistenti nel nostro Paese", ha scritto Abdo in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il "Qatar ha dimostrato di essere una nazione amica del Paraguay e ne siamo grati", ha aggiunto il presidente. Abdo partecipa ai lavori del Forum economico qatariota in corso a Doha fino a domani, giovedì 25 maggio. Il presidente viaggia accompagnato - tra gli altri - dalla moglie, Silvana Lopez Moreira, il ministro degli Esteri, Julio Cesar Arriola, il ministro dell'Educazioni, Nicolas Zarate. L'evento, organizzato in collaborazione con Bloomberg, è pensato per riunire capi di Stato e di governo, soprattutto di Paesi del Sud, e centinaia di professionisti e “innovatori” a livello globale per discutere delle possibili soluzioni alle sfide economiche a cui devono far fronte amministratori delegati, capi dello Stato ed esponenti dei mercati monetari, con l’idea di elaborare un piano per un “futuro condiviso”. (segue) (Abu)