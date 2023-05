Capaci: Cgil, governo insofferente a dissenso, no a uso improprio forza pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, anniversario della strage di Capaci, “abbiamo assistito a una pagina nera della lotta alla mafia. L'elezione alla presidenza della commissione Antimafia di Chiara Colosimo di Fd’I, di cui è conosciuta la vicinanza a un esponente della destra stragista condannato per l'attentato alla stazione di Bologna, è un'offesa a tutte le vittime delle stragi di mafia e ai loro parenti”. Lo afferma la Cgil nazionale in una nota. “I legami tra i movimenti eversivi fascisti e la criminalità organizzata sono agli atti delle indagini della magistratura inquirente. Si tratta di una nomina imposta dalla maggioranza di governo, nonostante l'opposizione di tutta la società civile", ha aggiunto. "La concezione proprietaria delle istituzioni da parte di questo governo – prosegue la Confederazione – è stata dimostrata anche nel corso delle celebrazioni di Capaci. Le forze di polizia hanno bloccato per motivi di ordine pubblico il corteo degli studenti, del movimento delle agende rosse, dei sindacati e delle associazioni che sul territorio ogni giorno si battono per affermare la legalità. Quanto è successo – sostiene la Cgil – non solo ci dice quanto sia profonda l'insofferenza al dissenso democratico, ma anche l'uso improprio che si fa della forza pubblica". (segue) (Rin)