Capaci: Cgil, governo insofferente a dissenso, no a uso improprio forza pubblica (2)

- "Le forze dell'ordine – si ricorda nella nota – spesso hanno trovato un prezioso sostegno, anche nelle loro attività investigative, grazie all'impegno della società civile che ha saputo risvegliare le coscienze nella lotta alla mafia. Usare la polizia per impedire la partecipazione di questi movimenti alle celebrazioni ufficiali ci interroga sull'idea di democrazia che esprime questa maggioranza". "La Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza sono istituzioni che agiscono all'interno di una società complessa, sono parte di uno Stato democratico e non possono essere messe in contrasto radicale con chi esercita la democrazia. Le forze dell'ordine non possono e non devono essere lo strumento repressivo a uso di una parte politica". Per la Cgil, infine, "i processi democratici già avviati che aiutano i lavoratori in divisa a svolgere meglio il loro lavoro devono continuare a marciare nelle forze di polizia e negli ambienti militari”. “Noi – conclude la nota – sosteniamo questo percorso perché la democrazia è un bene di tutti". (Rin)