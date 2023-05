© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tassi d'interesse dovrebbero raggiungere il picco del 5,5 per cento entro la fine dell'anno. Come riporta la stampa britannica sono infatti aumentate le possibilità di un ulteriore aumento dei tassi da parte della Banca d'Inghilterra dopo che i dati dell'Ufficio nazionale per le statistiche (Ons) hanno mostrato che l'inflazione rimane più ostinata del previsto, all'8,7 per cento ad aprile. (Rel)