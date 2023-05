Torino: arrestato uomo per furto all'interno di una scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Locale ha arrestato un uomo per furto all'interno della scuola Pestalozzi di via Banfo a Torino. L'episodio è avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 maggio. A seguito dell'attivazione dell'allarme della scuola, che era già stata in precedenza vittima di furti e per tale motivo particolarmente 'attenzionata', gli agenti sono arrivati sul posto in tempi brevissimi e hanno sorpreso, accovacciato tra i banchi di un'aula, un cittadino di nazionalità Romena che ha tentato invano di nascondersi. Alla loro vista l'uomo ha tentato di sottrarsi all'arresto con violenta resistenza nei confronti degli agenti che hanno riportato uno la frattura della mano destra, l'altro una ferita dovuta a un morso e un altro ancora contusioni diffuse. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere.(Rpi)