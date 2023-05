Clima: Musumeci, cambiamento? Non più straordinario, arrivato in Italia dieci anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla Camera mi è stato fatto notare che non ho fatto alcun riferimento al cambiamento climatico. Mi sembra davvero singolare questa osservazione proprio perché il cambiamento climatico non è più un fenomeno straordinario" è piuttosto un fenomeno "arrivato in Italia già 10 anni fa". Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, nel corso in Senato della sua informativa sull'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. Occorre "fare della sicurezza del territorio nazionale la sua priorità", ha aggiunto il ministro. (Rin)