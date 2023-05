Slovenia: Commissione Ue, aumenta rischio di ritardi su attuazione Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta il rischio di ritardi sull'attuazione del Piano di resilienza e ripresa della Slovenia. È quanto afferma la Commissione europea nelle raccomandazioni semestrali per il 2023-2024 indirizzate agli Stati membri dell'Unione europea. In tale contesto, la Commissione ha invitato la Slovenia a inviare quanto prima un Pnrr aggiornato "al fine di evitare ulteriori ritardi nella sua attuazione". L'organo europeo ha invitato quindi Lubiana a rafforzare la sua struttura di governance, gestionale e la sua capacità amministrativa. La Commissione europea ha evidenziato come necessarie le riforme strutturali nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza a lungo termine, della politica pensionistica e delle imposte. Allo stesso tempo, l’esecutivo dell’Ue ha proposto una "riforma fiscale verde e favorevole alla crescita".(Seb)