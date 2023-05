Maltempo: presidente azerbaigiano Aliyev invia condoglianze a Mattarella per alluvioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian esprime "profondo rammarico" per la notizia della perdita di vite umane e della distruzione su vasta scala causata dalle forti inondazioni in Emilia-Romagna. E' quanto si legge in una lettera inviata dal presidente azerbaigiano Ilham Aliyev all'omologo italiano Sergio Mattarella. "In occasione di questa tragedia, a nome mio e del popolo dell'Azerbaigian, porgo le mie più sentite condoglianze a voi, alle famiglie e ai cari di coloro che sono stati uccisi, e all'intero popolo italiano, e auguro una pronta guarigione a tutti feriti", ha scritto Aliyev nella missiva. (Rum)