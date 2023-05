Africa: Tajani, continente priorità della nostra azione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Africa è una priorità nella nostra azione internazionale in quanto il futuro strategico dell'Italia e della stessa Europa passa attraverso questo continente. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo in videoconferenza alla Conferenza delle Nazioni Unite sul Corno d'Africa. "Il Corno d'Africa (Etiopia, Kenya, Somalia e Gibuti), regione cruciale per la stabilità del continente africano, è colpito da una delle peggiori siccità del nostro tempo: decine di milioni di persone hanno bisogno di aiuto per l'emergenza umanitaria. È essenziale garantire che le risorse necessarie possano sostenere la risposta umanitaria nel Corno d'Africa. A questo proposito, credo - anche nell'approccio che ho adottato come vicepresidente della Commissione europea e come presidente del Parlamento europeo - che dobbiamo guardare all'Africa attraverso una prospettiva africana. Dobbiamo lavorare insieme per soddisfare i bisogni africani con soluzioni africane. L'obiettivo di questa Conferenza, fortemente voluta dal governo italiano, è dare visibilità alla situazione critica di milioni di persone nella regione e mobilitare il necessario sostegno da parte dei donatori", ha aggiunto. (Res)