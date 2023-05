Pnrr: Calabrò (Museimpresa), abbiamo risorse per sviluppo, spendetele bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "è sempre stata, nella sua storia recente, in ritardo rispetto alle riforme necessarie per seguire l'evoluzione economica, culturale e sociale, un ritardo che non può essere colmato con un tocco di bacchetta magica. Dalla politica continuiamo ad aspettarci senso di responsabilità, sguardo europeo, intelligenza progettuale, un esempio: abbiamo a disposizione le risorse del Pnrr, per piacere spendetele bene". Lo ha detto il Presidente di Museimpresa, Antonio Calabrò, a margine del convegno "Le storie per raccontare il futuro", organizzato da Museimpresa, l'Associazione Italiana Archivi e Musei d'Impresa, nata nel 2001 per iniziativa di Assolombarda e Confindustria, l'evento si è tenuto questa mattina nella sede di Fondazione Aem a Milano. Le scuole "formano persone, cittadini, pensiero critico. Tocca a noi, soggetti sociali, fare sì che le scuole migliorino ancora le loro condizioni, superino i loro divari e insistano a rendere accessibili ai ragazzi e alle ragazze tutte quelle conoscenze che l'evoluzione della tecnologia e del progresso mettono a disposizione" ha spiegato Calabrò, concludendo che la scuola "forma cittadini consapevoli, ed è importante che questi abbiano un buon orizzonte di lavoro".(Rem)