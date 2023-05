Tlc: Fim-Cisl, 26 sciopero e manifestazione dei metalmeccanici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 26 maggio Fim, Fiom, Uilm nazionali hanno dichiarato otto ore di sciopero nazionale del comparto metalmeccanico delle Tlc con manifestazione a Roma a partire dalle ore 11 sotto il ministero delle Imprese e del Made In Italy. Lo dichiarano in una nota il segretario generale Fim Cisl, Roberto Benaglia, e il segretario nazionale Fim Cisl, Valerio D’Alò. Quello delle Tlc è un settore che complessivamente tra diretti e indotto in Italia occupa circa 200 mila lavoratori di cui circa 25 mila sono metalmeccanici per lo più presenti nei grandi gruppi delle aziende del settore dell’impiantistica e della manutenzione delle reti: Sirti, Site, Comnet, Alpitel ecc. “Uno sciopero e una mobilitazione – dicono Benaglia e D’Alò - che arriva dopo le mancate risposte da parte del governo alla richiesta di convocazione di un tavolo di settore che ormai ha assunto la dimensione di una grande vertenza nazionale. Sono mesi che chiediamo di confrontarci con il governo per chiedere lo stop alla pratica delle gare a massimo ribasso - che determina una riduzione dei diritti dei lavoratori e rischio di infiltrazioni criminali negli appalti - ma anche una maggiore sicurezza del lavoro e dei dati, e delle clausole di salvaguardia speciale, oltre che un libro bianco per il settore delle Tlc". (segue) (Com)