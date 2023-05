Tlc: Fim-Cisl, 26 sciopero e manifestazione dei metalmeccanici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore infatti – continuano - sta scontando una crisi strutturale nella sua intera filiera metalmeccanica collegata alle dinamiche distorte delle gare d’appalto e degli investimenti per la digitalizzazione del Paese. che i grandi player delle telecomunicazioni – in gran parte controllati direttamente o indirettamente dalla Stato – stanno mettendo a terra anche grazie al Pnrr. Non possiamo pensare che un settore così importante, per l’economia e la sicurezza nazionale, come quello delle Tlc sia lasciato di fronte a gare al massimo ribasso e condizioni contrattuali incerte, anche dal punto di vista della sicurezza occupazionale. Questo è ancora più grave se pensiamo che gran parte di queste gare sono gestire da player a controllo pubblico. Come Fim crediamo che gli investimenti legati alla modernizzazione delle telecomunicazioni e reti del nostro del Paese debba essere anche l’occasione per creare lavoro giusto e dare alle imprese metalmeccaniche del settore certezze di investimenti industriali e occupazionali. Tutto il settore meccanico sta lavorando a delle transizioni governate per neutralizzare e rendere minimo l’impatto sul lavoro delle transizioni - lo sciopero e la manifestazione di venerdì - concludono Benaglia e D’Alò - vuole riportare il governo a rimettere al centro una vertenza del settore metalmeccanico che per numero di addetti, professionalità e strategicità che merita la massima attenzione. Ci aspettiamo dopo la mobilitazione che il governo convochi il tavolo che stiamo chiedendo da mesi in caso contrario non escludiamo ulteriori azioni di lotta”. (Com)