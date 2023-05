Imprese: Calabrò (Museimpresa), remunerare bene giovani, ma superare pregiudizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per migliorare i processi di formazione "c'è una responsabilità politica, dei pubblici amministratori, nazionali locali, c'è una consapevolezza che riguarda le imprese: devono imparare a scegliere e remunerare bene le ragazze e i ragazzi che vi entrano nelle imprese. C'è una responsabilità più generale: nella cultura sociale italiana è diffuso il pregiudizio anti-impresa, un pregiudizio da superare". Lo ha detto il Presidente di Museimpresa, Antonio Calabrò, a margine del convegno "Le storie per raccontare il futuro", organizzato da Museimpresa, l'Associazione Italiana Archivi e Musei d'Impresa, nata nel 2001 per iniziativa di Assolombarda e Confindustria, l'evento si è tenuto questa mattina nella sede di Fondazione Aem a Milano. Il pregiudizio contro le imprese è "negativo per la qualità di sviluppo di tutto il paese e per il futuro delle nuove generazioni. A noi, donne e uomini d'imprese, anche attraverso la valorizzazione della nostra storia e memoria tocca raccontare alle ragazze e ai ragazzi che le imprese sono luoghi straordinari" ha spiegato Calabrò. (Rem)