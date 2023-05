Germania: Mihalic (Verdi), rischio crisi di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania rischia una crisi di governo, se il Partito liberlademocratico (Fdp) continuerà a comportarsi come “un'opposizione con incarichi ministeriali”. È l'avvertimento lanciato da Irene Mihalic, deputata dei Verdi al Bundestag, come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”. Il contrasto nella maggioranza che compone l'esecutivo tedesco si sta consumando sulla proposta di legge per la transizione energetica nei sistemi di riscaldamento elaborata dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima Robert Habeck, esponente degli ecologisti. L'iniziativa si è scontrata presto con l'opposizione della Fdp, il cui presidente è il ministro delle Finanze, Chritian Lindner. Dopo un lungo e teso confronto mediato dal cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, il governo federale ha trovato un accordo. Secondo l'intesa, il testo di Habeck avrebbe dovuto essere portato al Bundestag in questa settimana per essere approvato a giugno, prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. Tuttavia, sollevando “preoccupazioni fondamentali”, la Fdp ha ottenuto che l'avvio dell'iter legislativo venisse posticipato, con il voto in aula previsto a ottobre. Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima ha quindi accusato i liberaldemocratici di essere “venuti meno alla parola data”. Ora, Mihalic avverte che il governo federale potrebbe entrare in crisi, se il partito di Lindner non rinuncia a questa politica di ostruzionismo. “È una questione di affidabilità”, che al momento manca da parte della Fpd, ha evidenziato l'esponente degli ecologisti. Mihalic ha aggiunto che l'esecutivo non è ancora in crisi, ma vi è questo rischio se i liberaldemocratici continuano a comportarsi come “un'opposizione con incarichi ministeriali”. (segue) (Geb)