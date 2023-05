Ucraina: Stoltenberg, Putin ci ha sottovalutato, non dobbiamo fare lo stesso errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha sottovalutato l'Ucraina e l'assistenza della Nato all'Ucraina. "Noi non dovremmo fare lo stesso". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg nel corso del Brussels forum, in un dibattito sul prossimo summit Nato di Vilnius e sulla situazione della guerra in Ucraina. "Non dovremmo sottovalutare la Russia, ha detto. In questo momento, "hanno un pessimo morale, un pessimo equipaggiamento, un pessimo addestramento, una pessima logistica, una pessima leadership, ma ciò che manca loro in termini di qualità cercano di compensarlo in termini di quantità e dobbiamo essere preparati nel lungo periodo", ha aggiunto. "L'unico modo per farlo è garantire che l'Europa e il Nord America rimangano unite, non solo per affrontare la guerra in Ucraina, ma anche per affrontare ciò che la guerra in Ucraina riflette, cioè che viviamo in un mondo molto più competitivo, con grandi potenze e rivalità", ha proseguito. "Finché resteremo uniti, saremo in grado di proteggerci l'un l'altro, anche dalla crescita della Cina", ha concluso Stoltenberg. (Beb)