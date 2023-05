© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Speriamo di restituire presto alle Province alla loro funzione importante, come l'hanno avuta per 160 anni. Penso al presidente della Provincia eletto direttamente dal popolo e con i poteri che hanno sempre avute le Province". Lo ha detto in Senato Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, nel corso della sua informativa sull'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. (Rin)