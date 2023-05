Milano: il Comune potenzia i "Custodi del Bello", per favorire la reinclusione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano potenzia "Custodi del Bello", progetto nazionale che prevede la collaborazione tra pubblico, privato e Terzo settore per favorire la reinclusione sociale di persone fragili attraverso il loro coinvolgimento in progetti di cura di alcune aree cittadine. A partire dal mese di maggio, grazie alle risorse comunali e agli investimenti dei privati, nove squadre saranno attive in sei Municipi della città (2, 3, 4, 7, 8, 9), con l'obiettivo di occuparsi della cura di aree verdi, strade, piazze, aiuole e parchi segnalati dall'Amministrazione, in collaborazione con Amsa. L'obiettivo è ampliare ulteriormente, nei prossimi mesi, le aree coinvolte. "Custodi del bello", promosso e gestito da Consorzio Communitas, Fondazione Angeli del Bello, Associazione Extrapulita, con il supporto di Caritas Italiana, raccoglie il testimone di Bella Milano, iniziativa attiva dal 2017 in città e che ha coinvolto circa 200 persone in percorsi di reinclusione e lavorato per la riqualificazione di diverse zone della città, dalla Stazione Centrale al Corvetto, da Baggio a via Sarpi, da via Padova a via Gola. "Coltivare bellezza - dichiara l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé - e, contemporaneamente, occuparsi di sostenere le persone fragili in un percorso di acquisizione o riacquisizione della loro autonomia è un obiettivo molto ambizioso che abbiamo perseguito in questi anni con Bella Milano e che vogliamo adesso rilanciare in modo più strutturale e sistematico, visti i buoni risultati della sperimentazione, che è stata molto apprezzata sia dalle donne e dagli uomini coinvolti che dai quartieri che ne hanno beneficiato. " (segue) (Com)